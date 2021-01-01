Оформление купли-продажи автомобиля или авто в Минске

Подробнее об оформлении купли-продажи автомобиля или авто в Минске

Сегодня приобрести желанный автомобиль в Белоруссии можно различными способами. Это можно сделать у юридического лица, магазина, или купить авто у частника. В любом случае следует позаботиться о правильном оформлении документов. Эти два варианта имеют свои положительные и отрицательные стороны.

Где купить автомобиль. Покупка в салоне или автокомиссионном магазине. Здесь оформлением купли продажи авто в Миснке занимается продавец, а значит нет необходимости оплачивать госпошлину или беспокоиться о происхождение приобретаемого транспортного средства. Юридичекое лицо в этом случае несет гарантии и предоставляет необходимые документы на купленный автомобиль. Это самый простой и безопасный для обеих сторон способ покупки, но и самый дорогой.

Покупка авто на авторынке или по объявлению у частного продавца-автовладельца. Автомобиль при такого рода сделке должен быть снят с учета ГАИ. Оформление купли продажи автомобиля в Минске проходит в этом случае двумя возможными вариантами:

- посредством заключения договора покупки-продажи, который проходит оформление в органах Госавтоинспекции;

- выписывание счет-справки на автомобиль. Этот вариант быстрый по времени и справку можно оформить прямо на рынке или в любом удобном месте города.

Условия оформления купли-продажи автомобиля

Договором покупки-продажи является официальная сделка, результатом которой у одной стороны, продавца, заканчивается право собственности на авто, а у второй стороны, покупателя, это право наступает. Документ оформляется в госавтоинспекции.

Другим официальным документом, который подтверждает операцию приобретения или продажи любого ТС, является счет справка. Это бланк с защитой, который потребуется во время постановки приобретенного авто на учет. Это должно произойти не позже 10 дней с момента оформления покупки авто.Если у вас не получится поставит авто на учет в течении 10 суток,то сотрудники ГАИ вправе привлечь вас к административной ответственности в виде штрафа от 1 до 3 базовых величин

Где можно оформить куплю продажу автомобиля

Если у вас возникла необходимость в оформлении купли продажи авто в Минске, стоит обратиться к квалифицированный специалистам, которые грамотно оформят все необходимые документы и предоставят детальную консультацию по всем возникающим вопросам. Мы предлагаем оперативные сроки и самые выгодные условия сотрудничества, доступны в любое время суток и в любом удобном месте.

Связаться с нашими специалистами очень просто - стоит набрать номер телефона, указанный на сайте, вам ответят и проконсультируют по интересующим вопросам. Вы можете заказать обратный звонок, что весьма удобно, и наши менеджеры моментально свяжутся с вами. Мы всегда онлайн и готовы ответить на ваше сообщение в чате,дать подробную информацию о процессе оформления купли продажи авто, необходимых документах и условиях проведения сделки.

Наши специалисты смогут выехать в любую точку города, и существенно сэкономить ваше время и деньги, оформив сделку за минимальное количество времени.

Что получают участники сделки в результате оформления купли продажи авто:

- Продавец получает: комиссионный договор; копию счет-справки,заверенной с печатью;

- Покупатель ТС получает: счет-справку; заверенный договор покупки авто; отметку в техническом паспорте с обязательной печатью о продаже.

Почему оформление купли продажи автомобиля у нас выгодно:

- Наши сотрудники обладают огромным профессиональным опытом в вопросе переоформления документов;

- У нас можно оформить счет справку с выездом к клиенту в любое удобное для него время суток и в любую точку город;

- Для нас не существует выходных или праздничных дней – мы доступны в любое время;

- Мы предоставляем полный пакет документов и детальные консультации клиентов по любым возникающим вопросам;

- С нами очень легко связаться, мы всегда онлайн и готовы перезвонить вам, если возникла потребность;

- У нас конкурентные цены и самые выгодные условия для постоянных клиентов!

Оформление купли продажи автомобиля у нас позволит вам избежать мошенничества и существенно сэкономить свои средства, время и нервы.